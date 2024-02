O julgamento de Daniel Alves vai terminar nesta quarta-feira (7). É quando acontece a última sessão do júri, presidido pela juíza Isabel Delgado Pérez, no Tribunal de Barcelona, na Espanha. O jogador está preso há um ano, acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos em uma casa noturna da cidade. Mesmo com o fim das sessões, não há prazo para o anúncio da sentença. O brasileiro vai continuar detido preventivamente até a definição.