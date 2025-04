Liverpool vence Everton em clássico e mantém folga na liderança do Inglês

Apesar da derrota, o Everton (14º) fez um bom primeiro tempo e poderia ter saído na frente em duas chances com o atacante Beto, que teve um gol anulado pelo VAR (18') e depois mandou uma bola na trave num lance em que ficou cara a cara com o goleiro Caoimhim Kelleher.

Para o Liverpool, a vitória dá ânimo também para deixar para trás as decepções recentes da eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain e a derrota na final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle.

A vida do Manchester City sem Erling Haaland, que ficará fora por várias semanas, começou com uma vitória tranquila sobre o vice-lanterna Leicester por 2 a 0, dando início ideal à luta final pela classificação para a Liga dos Campeões.

Com o resultado, os 'Citizens' sobem provisoriamente para a quarta colocação, dentro da zona da Champions, à espera de um tropeço do Chelsea (6º), que na quinta-feira enfrenta o Tottenham (14º).

A ausência do artilheiro norueguês quase não foi sentida diante do Leicester, que sofreu 15 derrotas nos últimos 15 jogos no campeonato. Mas história pode ser diferente para os 'Citizens' no próximo domingo, em Old Trafford, contra o rival Manchester United.