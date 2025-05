Ancelotti diz que Xabi Alonso 'tem todas as portas abertas'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou Xabi Alonso neste sábado (10), um dia após o treinador espanhol anunciar que deixará o Bayer Leverkusen ao final da temporada, em meio aos rumores quanto a sua possível chegada ao time merengue para suceder o experiente italiano.

"Li que ele vai sair do Bayer. Fez um trabalho fantástico e tem todas as portas abertas porque é um dos melhores treinadores do mundo", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do clássico contra o Barcelona, que pode decidir o Campeonato Espanhol.

"O que acontece no entorno não nos afeta em nada. Estamos bem e muito confiantes", afirmou o técnico do Real Madrid, em alusão à sua possível saída do clube para comandar a Seleção Brasileira.

"A lua de mel não acaba, ela continuará para sempre. Não há nada mais a acrescentar. Real Madrid e Milan ficarão no meu coração, mais do que outros. Eu me sinto muito bem aqui. Como em todas as relações, no início existe muita paixão e depois outras coisas. A lua de mel com o Real Madrid vai durar até o último dia da minha vida", acrescentou.

Quanto ao momento do Barcelona, que durante a semana foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões pela Inter de Milão, Ancelotti ressaltou que "o futebol te dá a oportunidade de reagir imediatamente" e se mostrou diplomático.

"Não sinto alívio. Foi um jogo fantástico, muito disputado, com equipes com características diferentes. O Barça chegou bem perto, é preciso parabenizar Inter e PSG porque vão jogar a final da Champions. Será muito equilibrada e não há favorito".

O treinador também considerou que a temporada terá sido boa se o Real Madrid conquistar o título espanhol.

"É muito complicado ganhar uma liga porque é necessário continuidade. O fato de estar perto explica o que vai acontecer amanhã. Se o Barça vencer, será campeão; se nós vencermos, o campeonato fica aberto", afirmou Ancelotti.

O Barcelona tem quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid a quatro rodadas do final do campeonato.

Sobre o Clássico, o técnico merengue destacou que sua equipe está bem e "focada no que tem que fazer".

"Estamos motivados e confiantes, há muita coisa em jogo. Acreditamos que podemos conseguir. Vai ser difícil, como foram os outros clássicos desta temporada", concluiu.