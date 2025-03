Mariah Carey é inocentada em caso de plágio sobre música de Natal

"All I Want For Christmas Is You" já passou mais de 65 semanas no Top 100 da Billboard desde 1994. Reprodução / YouTube

O sucesso natalino de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, foi alvo de um processo de US$ 20 milhões por suposto plágio, nos Estados Unidos. Na última semana, porém, uma juíza de Los Angeles determinou que a artista não infringiu nenhuma lei de direitos autorais, segundo o New York Times.

A acusação foi baseada em análises de especialistas em composição musical que encontraram "semelhanças isoladas" entre a canção de Mariah e outra música de mesmo nome, lançada por Andy Stone, também conhecido como Vince Vance, e Troy Powers cinco anos antes da obra da rainha do pop.

A juíza Mónica Ramírez Almadani ouviu dois especialistas de cada lado e concordou com a defesa. Além de rejeitar a ação sobre direitos autorais, ela ainda determinou que Vance e Powers devem pagar parte dos custos dos réus com honorários de advogados. Ela julgou não haver semelhanças substanciais entre as músicas.

Entenda o processo

Vince Vance e Troy Powers teriam escrito a versão deles de All I Want For Christmas Is You em 1988, e gravado em 1989, conforme os documentos apresentados à corte. A música rapidamente virou um sucesso, figurando na parada Hot Country da Billboard em 1994.

Também em 1994, Mariah Carey lançou o seu hit natalino como parte do álbum Merry Christmas. A proximidade entre os lançamentos foi um dos argumentos dos advogados da dupla, que acusava a cantora e o compositor Walter Afanasieff, co-réu no caso, de terem acessado o material de Vence previamente.

A ação judicial dizia, ainda, que a primeira música contava a história original de uma pessoa que estava desiludida com o Natal e gostaria de estar com a pessoa amada. Para os advogados de Vance e Powers, Carey deveria ter solicitado permissão ou emitido uma licença para recriar a narrativa. A acusação também apontou semelhanças na letra e nos acordes.