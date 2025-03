Após 18 anos, ex-prefeito de Sapucaia do Sul é condenado por fraude na compra de merendas

Em 2008, avião denunciou caso, que ficou conhecido como "merendão". Tadeu Vilani / Agencia RBS

Quase 18 anos após a denúncia de um esquema fraudulento na compra de merendas na prefeitura de Sapucaia do Sul, a Justiça Federal condenou o ex-prefeito Marcelo Andrade Machado por improbidade administrativa. Além do político, cinco pessoas (quatro empresários e um agente político) e três empresas foram responsabilizadas pelo caso. A decisão, de primeiro grau, foi publicada na última quarta-feira (19).

A pena prevê ressarcimento integral do dano causado aos cofres públicos (dividido com demais condenados), suspensão dos direitos políticos por oito anos, multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público, além de receber benefícios ou incentivos fiscais. Machado vai recorrer da decisão.

Outras 12 pessoas que haviam sido denunciadas foram absolvidas.

Leia Mais STF tem três votos para condenar Carla Zambelli à prisão

Na esfera criminal, o ex-prefeito já havia sido condenado a 10 anos e 10 meses de reclusão, e teve determinado o pagamento de uma multa de R$ 446.478,57. O recurso está em análise no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sentença

Na decisão de primeira instância, a juíza Ana Paula Tremarin, da 2ª Vara Federal de Canoas, assinalou que, durante o mandato, entre 2005 e 2008, o ex-prefeito terceirizou os serviços da merenda escolar e se associou com três empresas para fraudar licitações.

A magistrada considerou que Machado "foi o maior responsável, entre os agentes públicos", pelos prejuízos que a terceirização causou aos cofres públicos.

"Além de enriquecer a si próprio com as ilicitudes praticadas, propiciou a outros agentes também enriquecer com as fraudes licitatórias que foram ajustadas desde antes de assumir o mandato. E tudo isso às custas de recursos públicos destinados à alimentação escolar, ao passo que a qualidade da merenda decaía em prejuízo dos alunos da rede municipal de ensino", assinala trecho da sentença.

Leia Mais Passagem de ônibus de Porto Alegre aumentará para R$ 5 a partir de 31 de março

Conforme a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), a contratação fraudulenta de empresas terceirizadas pela prefeitura de Sapucaia do Sul elevou em cinco vezes o custo do serviço de alimentação dos estudantes.

Contraponto

A defesa do ex-prefeito Marcelo Andrade Machado afirma que ele não teve envolvimento direto nos delitos descritos na ação. O advogado Cristiano Gessinger Paul diz que haverá recurso à decisão de primeiro grau.

— Ainda não fui intimado, mas trata-se de uma sentença de primeiro grau. Certamente, o ex-prefeito vai interpor o recurso adequado ao TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). O ex-prefeito seguirá recorrendo com a confiança de que isso possa ser revertido.