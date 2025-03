O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na manhã desta sexta-feira (21) o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ré pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, em episódio às vésperas das eleições de 2022. Até o início da tarde, a Corte registrou três votos favoráveis pela condenação.

O voto de Gilmar Mendes, relator do caso no STF, para condenar a deputada federal, foi acompanhado por Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Os magistrados são favoráveis à condenação de Zambelli a cinco anos e três meses de prisão.

Gilmar ainda votou pela cassação definitiva do mandato dela e perda da autorização de porte de arma de fogo. Zambelli teve o atual mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em janeiro deste ano, mas o caso ainda precisa ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O julgamento do STF ocorre em sessão virtual, com prazo para encerramento até 28 de março. A denúncia contra a parlamentar foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e aceita pelo STF por nove votos a dois em agosto de 2023.

Relembre o caso

A deputada é julgada por episódio de outubro de 2022, na véspera do segundo turno, quando discutiu com Araújo em uma rua de um bairro nobre de São Paulo. Ela o perseguiu com a arma em punho.