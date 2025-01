Qual o regulamento do Campeonato Carioca 2025 

Botafogo foi campeão da Taça Rio em 2024. Vítor Silva / Botafogo

Conhecido como um dos torneios estaduais de regulamento mais complicado, o Campeonato Carioca 2025 está mais fácil de entender. Com início neste sábado (11), a principal mudança será em relação a utilização do VAR em todas as partidas da competição.

Na primeira fase, as 12 equipes jogam entre si em turno único. O último colocado será rebaixado. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal (Taça Guanabara) em busca do título carioca. Entre o 5º, 6°, 7° e 8º disputarão a Taça Rio, que é um título simbólico. Os confrontos de mata-mata serão de ida e volta.

Desde 2021, o campeão não terá premiação em dinheiro, pois os clubes preferem garantir uma cota mínima paga pelos direitos de transmissão. Ao longo do campeonato, o retorno financeiro poderá ser maior a partir do desempenho comercial do torneio.

A principal novidade será o uso do VAR em todas as partidas. Também haverá diferença em relação ao modelo tradicionalmente usado: a linha que demarca a posição do atacante será traçada com espessura de 12 centímetros, o dobro do usual. A ideia é favorecer o ataque nos casos em que a linha se sobrepõe ou fica muito justa à da defesa.

Por fim, a pedido de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) aumentou de sete para nove o limite de jogadores estrangeiros que poderão ser relacionados por cada equipe nos jogos do Campeonato Carioca.