Quais times disputam o Campeonato de Carioca 2025

O Campeonato Carioca, que começa neste sábado (11), terá a participação de 12 equipes em 2025 . O Estadual do Rio de Janeiro terá 11 rodadas e os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais.

A grande novidade entre os clubes é a presença do Maricá, que subiu de divisão, no lugar do rebaixado Audax. O atual campeão é o Flamengo, que venceu o Nova Iguaçu em 2024.