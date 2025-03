Medo de agravar lesão deve tirar Neymar da estreia do Santos no Brasileirão diante do Vasco

O discurso de celebração de Neymar por não sentir mais dores e pelo fato de estar trabalhando ao lado dos companheiros deixou os torcedores santistas otimistas. Mas o astro dificilmente estará em São Januário no domingo, na largada do Brasileirão, pelo fato de não ter realizado atividades mais fortes, no gramado.

Segundo o Estadão apurou, a comissão técnica do clube, aliada ao departamento médico santista, teme que a precipitação pelo retorno do jogador possa agravar ou causar nova lesão muscular. Neymar tem contrato apenas até junho - há enorme expectativa que amplie seu vinculo até o fim de 2026 -, e o Santos quer tê-lo sadio e inteiro em campo.

O camisa 10 começou bem em seu retorno ao clube, com três gols e grandes jogadas no Paulistão. Mas acabou sentindo um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda nas quartas de final diante do Red Bull Bragantino e desde então faz tratamento intensivo.

Mesmo na folga do elenco por causa da Data Fifa, Neymar seguiu a programação para tratar o problema. Em sua casa em Mangaratiba, no Rio, fez questão de mostrar todo o trabalho físico determinado pelos médicos do clube. Desta forma, a euforia por uma volta em breve.

O elenco santista se reapresentou nesta terça-feira. Enquanto todos os jogadores disponíveis fizeram atividades no CT Rei Pelé, Neymar ficou mais uma vez na parte interna aprimorando o físico e sob atenção da fisioterapia. Barreal vem treinando em sua vaga e deve atuar diante do Vasco.