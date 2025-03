Após a eliminação na semi do Paulistão, para o Corinthians, o Santos muda o foco para as duas principais competições da temporada : Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

A próxima partida do Peixe é válida pela primeira rodada do Brasileirão. No dia 30 de março, o time de Neymar enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30min. Ao que tudo indica, o camisa 10 estará voltando de lesão, que o afastou dos gramados por cerca de três semanas.