Batalhão Ambiental apreende 560 metros de redes de pesca ilegais no norte gaúcho

O 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) atuou nesta sexta-feira (10) na fiscalização de rios e barragens no interior do Rio Grande do Sul.

A atividade faz parte da Operação Piracema, que reforça o combate à pesca predatória e outros crimes ambientais durante o período de defeso. Ao todo, cerca de 560 metros de redes de pesca ilegais foram apreendidos.

Em Nonoai, no norte do Rio Grande do Sul, os policiais realizaram o patrulhamento aquático no lago da barragem da usina hidrelétrica Foz de Chapecó, localizada na bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Foram retirados cerca de 385 metros de redes de pesca das águas.

A cerca de 58 quilômetros, em Rodeio Bonito, as equipes fizeram patrulhamento nas margens do Rio Pinhal, próximo à confluência com o Rio da Várzea.

No local, foram apreendidos cerca de 175 metros de redes de pesca encontradas em bolsas na margem do rio, além de dois remos de madeira e uma armadilha para captura de roedores de grande porte. O responsável pelos itens não foi identificado durante a operação.