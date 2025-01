A culpa é da comunicação

Com a saída de Paulo Pimenta do comando da comunicação federal, é inevitável retomar uma ideia na qual acredito há algum tempo. No setor público ou na iniciativa privada, em algumas circunstâncias quando algo não funciona, é comum atribuir a culpa à comunicação. Não vejo esta tendência como um problema, porque comunicação é algo que sempre falta e, invariavelmente, pode ser melhor.