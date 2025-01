“Só queremos justiça”, diz tia de criança que morreu após acidente causado por adolescente embriagado

Endriel, cinco anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Arquivo Pessoal / Divulgação

Endriel de Camargo Borges, de cinco anos, morreu após um acidente na tarde de domingo (12) em Passo Fundo, no norte do Estado. A colisão frontal aconteceu por volta das 19h, no cruzamento das ruas Gervásio Annes com Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luíza.

O garoto estava com a tia em um Gol. Testemunhas contaram para a Brigada Militar que um adolescente dirigia um Uno pela Rua Guilherme Kurtz e não respeitou uma placa de "pare", colidindo com o carro onde estava o menino, que transitava pela Rua Gervásio Annes.

— Endriel era um menino carinhoso, obediente, meu único sobrinho por parte das minhas irmãs. Ele era filho único da minha irmã mais nova. Sempre fui muito cuidadosa com ele, e por isso, desde bebê, priorizei o uso da cadeirinha — disse a tia do garoto, Késia Dias, que dirigia o carro.

No domingo, Késia tinha saído para buscar sua irmã, mãe do Endriel, que trabalha como técnica de enfermagem no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Acompanhada da filha Lunna, de seis anos, e de Endriel, ela seguia pela Rua Gervásio Annes quando o acidente aconteceu.

— Estava na preferencial e só lembro de um carro preto batendo e o meu carro rodando três vezes. Quando parou, a única coisa que pensei foi neles, minha filha e meu sobrinho. Vi minha filha atrás e não consegui localizar meu sobrinho. Saí do carro e encontrei ele já caído para o lado de fora. Acredito que o cinto tenha se soltado no momento do acidente — relatou Késia.

A criança chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

— Estou morrendo com a dor pela perda dele — revelou a tia, que disse estar dopada de remédios e ainda lutando para entender a dimensão do que aconteceu.

Segundo a Brigada Militar, o adolescente tentou fugir, mas foi impedido por moradores que estavam no local do acidente.

Conforme a polícia, ele apresentava visíveis sinais de embriaguez. Dentro do carro que dirigia, havia mais duas pessoas, de 21 e 22 anos. Além disso, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas vazias no veículo.

"Criança alegre e feliz"

Endriel demonstrava características marcantes, conforme a tia.

— Gostava de brincar, estava empolgado para se formar na pré-escola este ano. Era uma criança alegre e feliz, que se dava bem com os amiguinhos — relembra Késia.

De acordo com ela, o menino era conhecido pela sua simpatia, cativando todos ao seu redor.

Busca por justiça

O acidente causou a indignação de Késia, que clama por justiça.

— Eu não sei nada sobre o outro condutor, não o conhecia. Mas queremos justiça! Ele foi imprudente e nos falaram que até postou nas redes sociais que trocaria de carro por um cinco vezes melhor. Esperamos que a justiça seja feita. Acreditamos que a justiça divina não falhará — disse ela.