Caminhão causa bloqueio na Rua Princesa Isabel em Passo Fundo

Caminhão bloqueou os dois sentidos da Rua Princesa Isabel. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Um caminhão bloqueou a Rua Princesa Isabel, em Passo Fundo, no norte gaúcho, na tarde desta quarta-feira (15), por volta das 17h. O veículo ocupou os dois sentidos da via por alguns minutos próximo ao entroncamento com a Rua da Floresta.

O caminhão transportava uma carga de farinha e tinha como destino final uma rede de supermercados do município.

Conforme informações do motorista, que saiu de Porto Alegre para realizar o serviço, o veículo é automático e não realizou a troca de marcha no momento da subida, fazendo com que o caminhão deslizasse para trás.

— Não sou daqui, não conheço a cidade. O GPS me mandou por essa rua e acabei vindo — afirma.

Uma retroescavadeira ajudou a retirar o veículo do local. Tatiana Tramontina / Agencia RBS