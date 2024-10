A Polícia Civil começou a ouvir testemunhas do acidente que deixou duas adolescentes, de 16 e 17 anos, feridas no último domingo (6), no Park Tupã, em Porto Alegre. A mais velha sofreu ferimentos em duas vértebras e nas duas pernas e vai precisar passar por cirurgia. A outra foi atendida no Hospital de Pronto Socorro e recebeu alta.