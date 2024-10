Bairro Farroupilha Notícia

Identificada vítima de atropelamento na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre

Adolescente de 15 anos morreu no acidente em frente ao parque da Redenção; motorista estava com CNH em dia e deu negativo no teste do bafômetro

08/10/2024 - 11h59min