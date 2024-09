63ª edição Notícia

Jéssica Pedroso, representante da região centro-sul paulista, é eleita Miss Brasil Mundo 2024

Joana Camargo, candidata do Rio Grande do Sul, ficou entre as cinco finalistas do concurso e recebeu a faixa de Miss Sul Mundo

03/09/2024 - 22h30min Atualizada em 03/09/2024 - 23h55min