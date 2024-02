As personagens cômicas que são as favoritas de Juliana Paiva agora dão espaço para uma complexa ex-presidiária, disposta a provar que foi condenada por um crime que não cometeu. O desafio atual da carioca é dar vida a Electra, uma das protagonistas de Família é Tudo, nova novela das sete da TV Globo. A trama, criada e dirigida por Daniel Ortiz, vai ao ar a partir do dia 4 de março, substituindo Fuzuê.