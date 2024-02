A Erika Januza, 38 anos, foi a última rainha de bateria a cruzar a Marquês de Sapucaí, ao som dos ritmistas da Unidos do Viradouro, na noite de segunda-feira (12). A escola de Niterói encerrou os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro e se consagrou campeã nesta quarta-feira (14).