A Unidos do Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024. Esse é o terceiro título da agremiação de Niterói, que também foi vencedora em 2020 e 1997. A campeã terminou com 270 pontos, ou 100% de aproveitamento. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (14) na Cidade do Samba, na capital fluminense.