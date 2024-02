É chegada a hora de tirar do armário o glitter, a purpurina, as lantejoulas, as fitas coloridas, as tiaras, os maiôs e os tutus. A festa de Momo, marcada oficialmente para o próximo final de semana, já toma conta das ruas da cidade desde meados de janeiro, deixando sobre o asfalto rastros de liberdade, alegria e cor. Mas no Carnaval das mulheres, a preocupação nunca diz respeito somente à fantasia. O machismo não tira férias, tampouco faz feriadão – nem mesmo durante a festa mais popular do planeta.