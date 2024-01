O Carnaval começou em Porto Alegre e, até março, o ritmo da cidade vai ser ditado pelo som de tambores e cuícas. A abertura oficial ocorreu na noite desta sexta-feira (26), com a Descida da Borges. Uma multidão se reuniu no Centro Histórico para curtir o tradicional cortejo, que teve início na altura da Rua José Montaury e seguiu até a Avenida Siqueira Campos, em frente ao Mercado Público — no ano passado, o evento foi realizado em um palco devido às obras de revitalização do Quadrilátero Central.