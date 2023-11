Marcado para os dias 23 e 24 de fevereiro, o Carnaval 2024 de Porto Alegre abriu nesta quinta-feira (23) a venda de ingressos para frisas e camarotes do Complexo Cultural do Porto Seco. As entradas podem ser adquiridas por meio do site e os valores – que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil – são válidos para acesso ao sambódromo nos dois dias de desfiles.