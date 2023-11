Ocorreu, neste domingo (12), a escolha da Corte do Carnaval 2024 de Porto Alegre no Complexo Cultural do Porto Seco, zona norte da Capital. Juntam-se ao rei Momo Pablo Gawlinski (Japa), que foi reconduzido ao cargo, Evelyn Sousa (Rainha, da Estado Maior da Restinga), 19 anos, Janaína Pereira (primeira Princesa, da Praiana) e Nicoly Gonçalves (segunda princesa, da Acadêmicos de Gravataí).