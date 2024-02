O Carnaval de 2024 tem tudo para ser repleto de maquiagens com muito glitter flocado, desenhos coloridos feitos com sombra líquida e lábios com gloss para dar aquele efeito molhado. São essas as apostas da maquiadora Amanda Bittencourt, docente do Senac Canoas e graduada em estética e cosmética, que entrou no clima de esquenta para as festas de fevereiro e preparou duas inspirações de automaquiagem para diferentes personalidades de foliões.