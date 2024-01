Nos últimos anos, muito se falou sobre o skincare e a importância de uma rotina de atenção voltada à pele do rosto. Mas, você já ouviu falar em bodycare? O termo se refere à sua tradução literal: cuidados com o corpo. O novo conceito chegou para mostrar que o foco não deve se limitar à área do pescoço para cima, e, sim, da cabeça aos pés.