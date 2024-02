Em 2021, os procedimentos minimamente invasivos dominaram a cena da medicina estética, representando mais de 50% do total global, conforme apontado pelo relatório Aesthetic Medicine Market Size & Growth da Grand View Research. Com uma avaliação expressiva de 99,1 milhões de dólares, o mercado global de medicina estética reflete a preferência crescente por abordagens menos invasivas. O estudo ainda projeta um notável aumento de 14,5% no mercado de injetáveis estéticos até 2030.