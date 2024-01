Aqueles que apreciam o verão têm razões de sobra para celebrar as altas temperaturas. No entanto, algumas pessoas experimentam diretamente os efeitos do calor, enfrentando as temidas dermatites e alergias típicas dessa estação. Manifestações cutâneas como brotoejas, dermatite atópica, seborreica, de contato e urticária são comuns durante esse período e devem ser acompanhadas por especialistas.