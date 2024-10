Novo romance Notícia

Nívea Maria revela que Daniel Rocha está namorando a gaúcha Vitória Strada

Veterana deu entrevista ao programa "Timeline", da Rádio Gaúcha, com o colega. Juntos, estiveram em cartaz com a peça "Norma", no Theatro São Pedro, durante o final de semana

14/10/2024 - 08h54min Atualizada em 14/10/2024 - 08h54min