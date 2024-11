45 anos Notícia

Deborah Secco comemora aniversário com café da manhã e flores: "Cheia de amor"

Atriz publicou fotos ao lado da filha, Maria Flor, no dia em que completa mais um ano de vida. Celebrações começaram ainda na última segunda-feira (25), com um jantar especial no Rio de Janeiro

26/11/2024 - 17h51min