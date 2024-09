De volta às telonas Notícia

Deborah Secco fala da preparação para "Bruna Surfistinha 2": "Tem história para contar"

Atriz adiantou que o longa ainda está em fase de desenvolvimento do roteiro, mas que as gravações devem começar no ano que vem. Continuação terá direção de Marcus Baldini, que já trabalhou no filme de 2011

27/09/2024 - 16h58min Atualizada em 27/09/2024 - 17h04min