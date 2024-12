Caxias confirma contratação de lateral-esquerdo do Brusque

O departamento de futebol do Caxias confirmou nesta terça-feira (10) a contratação do lateral-esquerdo Marcelo, 26 anos, que disputou a Série B do Brasileiro pelo Brusque .

Natural de Porto Alegre, o camisa 6 ainda acumula passagens por equipes como Vitória e São José-PoA, além da base do Grêmio. Ele chega para disputar posição com Kelvyn, contratado junto a Chapecoense.

Marcelo é o 18º reforço do clube anunciado para a próxima temporada. Antes, o Grená acertou as vindas do goleiro Ronaldo Zílio, dos laterais Thiago Ennes e Kelvyn, dos zagueiros Douglas, Alisson, Carlos Henrique e Alan, dos volantes Paulinho, Vini Guedes, Lorran e Gustavo Mantuan, do meia Nicholas, além dos atacantes Iago Silva, Gabriel Lima, Calyson, Richard e Gustavo Nescau.