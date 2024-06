A agricultura é um dos setores mais prejudicados pela chuva que atingiu o Estado em maio. Na Serra, conforme apurado pela reportagem, a soma das perdas é de pelo menos R$ 485,5 milhões. O número, porém, deve ser bem maior. A quantia é uma soma de 11 municípios que divulgaram dados preliminares. Conforme o último decreto do Estado, publicado em 22 de maio, são seis cidades da Serra em estado de calamidade e outras 36 em situação de emergência. Das 49 da região, 42 estão com problemas causados pelo fenômeno climático. Ou seja, outras 31 ainda podem ter prejuízos no setor.