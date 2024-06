Um estudo do Observatório de Turismo, da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), aponta que a cada três eventos do Estado, dois sofreram alterações por conta da chuva de maio. Na Serra, logicamente, o panorama não é muito diferente. Das principais festas da região, pelo menos quatro já anunciaram remarcações: ExpoBento, Fenavinho, Festiqueijo e Fenakiwi.