Os deslizamentos de encostas e o risco à vida deixaram mais de 1,5 mil pessoas fora de casa em Gramado, conforme boletim do Gabinete de Crise Municipal. Além de cuidar da população, o desafio é amenizar os prejuízos no setor do turismo, que representa 86% da economia local. Apesar de não ter a estrutura turística afetada, a Região das Hortênsias vê o fluxo de visitantes reduzido drasticamente por conta das chuvas de maio.