O reencontro com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, pertencente à Capela São Luiz, do município de União da Serra, ponto de devoção destruído pelas enchentes, é a centelha de esperança que motiva os moradores da comunidade. No dia 1° de maio, a água destruiu a capela, símbolo de fé e devoção construída há mais de cem anos. A imagem da santa padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes, desapareceu com a chuva. A comunidade, abalada pela perda da capela e da imagem, iniciou buscas pela santa.