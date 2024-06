Com os olhos atentos e as mãos entrelaçadas em oração, fiéis participaram da celebração de Corpus Christi na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, nesta quinta-feira (30). O dia ensolarado e frio foi cenário da comemoração do mistério do Corpo e o Sangue de Jesus Cristo para a Igreja Católica, que acontece 60 dias após a Páscoa, e também marcou a celebração dos 90 anos da Catedral Diocesana da cidade.