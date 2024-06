Com um amanhecer frio e de tempo fechado, que deu lugar ao sol no fim da manhã, fiéis marcaram presença na celebração de Corpus Christi em Flores da Cunha, que completou 60 anos nesta quinta-feira (30). No entorno da Praça da Bandeira, 53 tapetes coloridos, confeccionados por 500 voluntários, transmitem a fé e a tradições da comunidade.