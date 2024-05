A empresa Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia entregou no dia 26 de abril o projeto de infraestrutura do futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. Esta fase do projeto envolve terraplanagem, cercamento, drenagem, sistema de água, energia elétrica, pista e pátio de manobra para aeronaves. Haverá uma segunda etapa que envolve projeto arquitetônico, de equipamentos e benfeitorias.