Infraestrutura foi o principal assunto discutido pelo prefeito de Caxias do Sul Adiló Didomenico em Brasília, nesta terça-feira (23). As agendas trataram do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, de obras no trecho urbano da BR-116, como viaduto na Perimetral e duplicação de trecho no bairro Planalto, além da construção de quatro tanques de retenção de águas pluviais, os famosos piscinões.