A administração municipal de Caxias do Sul espera superar até o fim de fevereiro todas as pendências ainda existentes no projeto de construção do aeroporto de Vila Oliva. Os dados foram solicitados pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), do Ministério de Portos e Aeroportos, na última quarta-feira (10), em reunião com o prefeito Adiló Didomenico (PSDB).