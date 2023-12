Com todos os trâmites de aquisição da área onde ficará o aeroporto de Vila Oliva já concluídos, a prefeitura de Caxias agora deu início ao processo para a desapropriação de mais 10 terrenos no distrito. São áreas por onde passará o novo traçado da Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf, que liga Vila Oliva à localidade do Apanhador, em São Francisco de Paula. Os decretos de utilidade pública foram emitidos no último dia 24.