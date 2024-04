Após oito anos, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) voltou a fechar um ano com as contas positivas. A empresa pública encerrou 2023 com R$ 862.467 de lucro líquido. A apresentação dos resultados foi feita pela presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, na manhã desta segunda-feira (22), no Salão Nobre da prefeitura.