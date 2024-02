Em entrevista ao Gaúcha Hoje na Rádio Gaúcha Serra na manhã deste sábado (20), a presidente da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), Maria de Lourdes Fagherazzi, admitiu que existem falhas na coleta de lixo em Caxias do Sul. De acordo com Maria de Lourdes, as lacunas no atendimento são causadas principalmente por problemas na frota de caminhões. Veículos antigos ou danificados por materiais indevidamente descartados nas lixeiras seletivas, além do alto volume de resíduos após as festas de final de ano, ocasionaram o acúmulo de lixo observado entre o fim de 2023 e o início deste ano, segundo a presidente da Codeca.