O comerciante de Caxias do Sul é convidado a respirar a Festa da Uva. A 34ª edição ocorre de 15 de fevereiro a 3 de março e, por isso, a cidade se prepara para participar do evento e receber os turistas. Os estabelecimentos de comércio, serviço ou indústria podem participar do concurso “Tirando o Pó – A Memória da História”. A ação, promovida pelo Sindilojas Caxias, incentiva os empresários a decorar os estabelecimentos para relembrar os hábitos, costumes, crenças, modo de vida, habitação e lazer dos imigrantes que colonizaram a Serra Gaúcha.