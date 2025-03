Prefeitura de Flores da Cunha pede antecipação de rotatória e rua lateral na RS-122

Ofício foi encaminhado a partir de reunião na última semana Pâmela Pelizzaro/Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

A prefeitura de Flores da Cunha encaminhou um ofício à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) solicitando a antecipação de duas obras no acesso à cidade pela RS-122. O assunto foi discutido em um encontro entre o prefeito César Ulian (PP) e representantes da empresa na última semana.

Um dos pedidos é a construção de uma rotatória no entroncamento da rodovia com a Estrada das Indústrias, que era utilizada como desvio do antigo pedágio. Hoje não há nenhum dispositivo viário no ponto. A intervenção está prevista em contrato para ocorrer entre 2026 e 2027.

A outra demanda é a implantação de rua lateral entre o cruzamento com a Estrada das Indústrias e a rótula de acesso a Nova Pádua, prevista para 2028.

A justificativa para a solicitação é o fluxo de veículos entre o centro da cidade e o travessão Lagoa Bela e arredores. Atualmente esse movimento local precisa se misturar ao fluxo de passagem da rodovia. O cruzamento com a estrada municipal também já foi palco de acidentes graves, inclusive com morte.

A CSG deve analisar o pedido, mas qualquer obra fora do calendário determinado em contrato precisa de anuência do Estado. É o caso do acesso a Forqueta, em Caxias, que segue prevista para 2027, mesmo com a pressão da comunidade. A renegociação de contrato entre concessionária e Estado, ainda sem data para sair, também torna improvável qualquer mudança de prazo no momento.

Segundo pedido

Desde o início do ano, a prefeitura de Flores da Cunha tem mantido contato com a CSG na tentativa de viabilizar obras de maior porte na rodovia. No fim de janeiro, Ulian propôs uma contagem de fluxo para buscar uma duplicação do trecho que liga a cidade a Caxias do Sul. A própria CSG instalou monitores de tráfego em vários pontos e o primeiro relatório mensal é esperado para meados deste mês.

— Pedimos que o relatório fosse encaminhado para nós e a partir disso, vamos conversar — afirma o prefeito.