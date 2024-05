A última etapa do projeto de infraestrutura do aeroporto da Serra Gaúcha, que será construído em Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul, foi enviado ao governo federal na última sexta-feira (3). A Secretaria Municipal do Planejamento (Seplan) encaminhou os documentos para a Secretaria de Aviação Civil (SAC), do Ministério de Portos e Aeroportos, que agora tem 30 dias para fazer a revisão do material.