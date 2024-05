Quarenta famílias serão transferidas da Vila Sapo, uma ocupação irregular e sem rede de tratamento de esgoto no bairro Serrano, em Caxias do Sul, para o loteamento Morada do Valle, ao lado do loteamento Jardim Oriental, zona sul da cidade. A medida é necessária para que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) possa fazer obras de saneamento no local para reduzir impactos ambientais verificados na região. Para possibilitar a transferência, os vereadores aprovaram ontem um projeto de lei que autoriza o repasse de R$ 7 milhões da autarquia para o município, que ficará encarregado de adquirir 20 lotes e, nestes, fazer a construção das casas.