Um projeto de lei protocolado na Câmara de Vereadores pela prefeitura de Caxias do Sul propõe que 40 famílias da Vila Sapo, no bairro Serrano, sejam transferidas para novas moradias por estarem vivendo em uma área de risco. A proposta registrada nesta terça-feira (16) pede autorização para que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) transfira R$ 7 milhões à administração municipal. Com a verba, o Executivo quer comprar 20 lotes para a construção das novas residências. Após a desocupação, a autarquia realizará obras de saneamento para que, conforme o projeto, impactos ambientais verificados na região sejam reduzidos.