Nos últimos meses, motoristas de Caxias do Sul adaptaram-se a mudanças no trânsito por conta de obras que são realizadas em diversos pontos do município. Os trabalhos são principalmente de saneamento e abastecimento de água, melhorias para o trânsito ou uma revitalização completa, como ocorre na entrada do bairro Desvio Rizzo. De acordo com a administração municipal, as principais obras em andamento são a implantação da nova rede Adutora Tronco-Sul, a nova rótula da Rua Bortolo Zani, o acesso ao bairro Planalto e o já citado projeto no Desvio Rizzo.